KB캐피탈, 추석맞아 저소득가정에 2000만원 기부

밀알복지재단과 서울 도봉구, 경기도 화성·광명 소재

저소득 가구 200곳에 추석선물 식료품세트 전달예정

[아시아경제 기하영 기자]KB캐피탈은 추석을 맞아 밀알복지재단에 저소득가정 아동청소년을 위한 기부금 2000만원을 전달했다고 15일 밝혔다.

이날 오전 진행한 기부금 전달식은 코로나19 상황을 고려해 KB캐피탈, 밀알복지재단 각 본사에서 비대면 사진촬영 방식으로 진행됐다.

KB캐피탈이 후원하고 밀알복지재단에서 주관해 진행하는 이번 사업은 저소득가정을 대상으로 풍성한 음식을 가족과 나누며 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 서울 도봉구 및 경기도 화성, 광명 소재 저소득 가구 200곳에 쌀, 고추장 등의 추석선물 식료품세트를 준비하여 전달할 예정이다.

황수남 KB캐피탈 대표이사는 "이번 나눔 활동이 어려운 환경의 저소득 가정들에게 작은 보탬이나마 추석 명절의 즐거움을 줬으면 한다"며 "앞으로도 주위의 어려운 이웃과 함께할 수 있는 사회공헌을 통해 차별화된 ESG(환경·사회·지배구조)경영 활동을 실천해 나갈 계획"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr