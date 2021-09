[아시아경제 공병선 기자] 아주스틸 아주스틸 139990 | 코스피 증권정보 현재가 23,600 전일대비 550 등락률 -2.28% 거래량 90,454 전일가 24,150 2021.09.15 10:38 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 은 유가증권시장 상장으로 인해 의무 보유된 보통주 227만4999주의 의무보유기간이 오는 20일 해제된다고 15일 공시했다.

아주스틸은 지난달 20일 유가증권시장에서 상장됐다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr