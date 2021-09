소진공, 한국농어촌공사와 합동 캠페인…"전통시장 ESG 확산"

[아시아경제 이준형 기자] 소상공인시장진흥공단은 한국농어촌공사와 함께 14일 전남 나주목사고을시장에서 합동 캠페인을 진행했다고 밝혔다.

이번 합동 캠페인은 전통시장 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 확산과 추석 명절 나눔을 위해 마련됐다. 두 기관은 이날 ESG 경영 확산의 일환으로 폐현수막을 재활용한 장바구니를 제작해 배포했다. 장바구니를 활용하면 할인 쿠폰도 지급했다. 또한 추석 명절 나눔을 위해 온누리상품권을 활용한 합동 장보기 행사를 추진했다. 두 기관은 이날 구입한 물품들을 나주시 노인복지관에 기부할 계획이다.

조봉환 소진공 이사장은 "이런 활동이 상인과 고객에게 환경 보존의 중요성을 인지하는 계기가 될 것"이라며 "기관 운영뿐만 아니라 우리 주 고객인 소상공인과 전통시장에도 ESG경영이 확산될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

