뚜레쥬르 “추석 선물 세트 모바일로”

[아시아경제 문혜원 기자] CJ푸드빌의 뚜레쥬르는 온라인 선물족의 구매 수요가 가장 많은 시기에 맞춰 다양한 채널에서 풍성한 혜택을 제공한다고 15일 밝혔다.

배달 애플리케이션 요기요에서는 1만2000원 이상 배달 주문 시 오는 19일까지 5000원 할인, 20일부터 22일까지 1만원 이상 포장 주문 시 5000원 할인이 적용된다.

카카오톡 선물하기에서는 이달 30일까지 최대 20%, 티몬에서는 20일부터 24일까지 최대 21% 할인된 금액으로 추석 제품을 구매할 수 있다. 모든 이벤트는 제휴사 사정에 따라 변동될 수 있다.

뚜레쥬르의 올해 추석 선물은 트렌디한 쿠키·비스킷 선물세트부터 고구마, 국내산 쌀 등 가을에 어울리는 재료를 활용한 롤케이크·파운드, 대표 명절 선물인 한과·만주 전통 선물세트까지 다채롭다. 단청, 기와 등 한국적인 멋과 색채를 더한 고급스러운 비주얼의 패키지로 선물의 품격을 높였다.

