롯데호텔, '네이버 스마트스토어'서 레스토랑 인기상품 판매

MZ세대 접근성 및 편의성 향상 위한 판매채널 확대

카카오톡 선물하기 이어 네이버 스마트스토어 입점

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔은 15일 네이버 스마트스토어에 입점한다고 밝혔다. 주요 고객층인 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 접근성과 편의성 향상을 위해 판매 채널을 적극적으로 확대한다는 전략이다.

롯데호텔은 "지난 4월 카카오톡 선물하기 입점 후 한 달 만에 시그니엘 서울 더 라운지의 애프터눈 티 세트가 조기 완판 되는 등 많은 관심을 받으며 고객과의 접점을 늘리는데 박차를 가하고 있다"고 설명했다.

롯데호텔 네이버 스마트스토어에서는 ▲시그니엘 부산 더 라운지 애프터눈 티 세트 ▲롯데호텔 서울 모모야마 시그니처 박스 ▲롯데호텔 월드 라세느 식사권 ▲롯데호텔 제주 더 캔버스 디너 식사권 ▲모바일 10만원 상품권 등 40여 가지 상품을 판매한다.

일부 상품은 5~10% 할인된 가격으로 구매할 수 있으며 네이버페이 포인트 적립 혜택도 제공한다.

롯데호텔 관계자는 "비대면 선물 구매 수요가 증가함에 따라 가치소비, 합리적인 소비를 선호하는 MZ세대의 취향을 고려해 각 체인의 대표 메뉴와 실속 있는 상품 위주로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr