[아시아경제 한진주 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 유상증자결정 철회 4건에 대한 공시를 번복한 쎄미시스코 쎄미시스코 136510 | 코스닥 증권정보 현재가 30,200 전일대비 4,050 등락률 +15.49% 거래량 1,585,983 전일가 26,150 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 쎄미시스코 “전기버스 전문업체 에디슨모터스 유상증자 참여 완료”쎄미시스코, 배달쿡과 친환경 배달 플랫폼 구축 업무 협약쎄미시스코, 에디슨모터스 지분 7% 300억에 취득 결정 close 를 불성실공시법인으로 지정한다고 14일 예고했다.

