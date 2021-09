진주시, 추석 연휴 비상 진료 시행

응급환자 발생 시 119, 129, 120, 보건소 상황실로



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시가 오는 18일부터 22일까지 추석 연휴 기간 시민의 보건과 안전을 지키기 위해 보건소 비상 진료 대책상황실을 설치해 관내 병·의원, 약국과 함께 비상 진료를 한다.

이번 추석 연휴에는 비상 진료를 하는 관내 응급 의료 기관과 병·의원(35개소), 문 여는 약국(128개소)뿐만 아니라 보건소도 비상 진료에 참여해 응급환자 발생에 대비한다. 시 보건소는 연휴 기간 매일 일반 진료도 한다.

응급환자가 발생하면 국번 없이 119구급상황관리센터, 129 보건복지콜센터, 120 시·도 전화상담실, 진주시보건소 상황실로 연락하면 된다.

문 여는 병·의원 및 약국 정보는 진주시와 보건소 홈페이지, 응급의료정보시스템에서 확인할 수 있다.

보건소 관계자는 “추석 연휴 기간 비상 진료체계를 유지하여 환자 발생 시 신속한 대응으로 의료 공백을 방지하고 시민 불편이 없도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

