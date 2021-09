합천군, ‘한눈에 반한 수려한 합천 맛집’ 4개소 선정·육성

관내 외식 업소 전수 조사 및 맛집 선정을 위한 평가 기준 등 마련



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 올해 ‘한눈에 반한 수려한 합천 맛집’으로 최종 4개소를 육성하기로 했다.

군을 대표하는 맛집을 발굴·육성하기 위해 작년부터 관내 외식 업소를 전수 조사 및 맛집 선정을 위한 평가 기준 등을 마련해 3월부터 ‘한눈에 반한 수려한 합천 맛집’발굴·육성을 기획했다.

관내 일반음식점 652업체를 대상으로 3개월 동안 누구나 참여할 수 있도록 공모한 결과 19개 업체의 신청을 받았다. 외부전문가를 구성해 엄격한 평가 기준으로 하게 서면 평가를 통해 13개 외식업체가 선정됐다.

1차 서면 평가에 통과한 13개 외식업체를 대상으로 전문가 3팀(각 2명 구성)을 구성해 메뉴와 맛, 위생관리, 영업환경의 평가지표로 현장평가를 실시해 최종적으로 6개 외식업체를 선정했다.

엄격하고 공정하게 선정된 6개 외식업체는 약 5개월간 현장 컨설팅을 통해 업체 대표 음식의 맛, 식당 내·외부 환경, 종사자의 복장 및 친절, 홍보 및 마케팅 등 컨설팅 이행 여부를 평가해 최종 4개 외식업체를 선정했다.

문준희 군수는 “선정된 업체는 지속적인 컨설팅을 통해 선정됐기 때문에 군을 대표하는 맛집이라 자신하며 관광객과 지역민에게 홍보할 예정이다”며 “선정된 맛집은 일회성으로 그치는 것이 아니라 지속해서 모니터링과 홍보 등을 할 예정”이라고 말했다.

