제주도 감사위, 국제컨벤션센터 비리 조사 의뢰 ‘안일한 태도’ 도마위

도, 6월9일 도 감사위에 의뢰…도 감사위 “민원제기 등 접수 없었다”



감사원과 ‘이중감사’ 안 된다 일축…센터 노조 “감사 대상 다르다” 공방

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주국제컨벤션센터 비리의혹이 3개월간 계속되고 있는 가운데 제주도 감사위원회의 안일한 태도에 대한 의혹이 제기됐다.

14일 제주도 등에 따르면 센터는 채용비리, 갑질폭행 및 횡포, 6차산업 부실용역보고서 작성, 대표 법인카드 쪼개기 사용 의혹, 고용유지지원금 부정수급 등 총체적인 비리 의혹을 받고 있다.

이에 도는 행정지도와 감독으로는 한계가 있다고 판단, 지난 6월9일 도 감사위원회에 조사를 의뢰했다. 이는 국회 행안위 질의에서도 답변한 내용이다.

하지만 도 감사위원회는 본지와의 통화에서 “센터에 대한 감사와 조사계획은 없고 어떠한 민원제기 접수도 없었다”며 “언론보도로만 감사할 수는 없다”는 입장을 밝힌 바 있다.

게다가 “센터의 문제가 감사원에 감사대상이 된 것으로 알고 있다. 이중감사를 할 수 없다”는 입장을 내비쳤다.

또 지난주 도 감사위원회 관계자는 센터에 대한 조사청구와 감사계획에 대한 질문에 “대답할 이유가 없다”고 취재를 거부하며 일방적으로 전화를 끊기도 했다.

하지만 일각에서는 이중감사에 대해서 감사원의 센터에 대한 감사 대상은 근무실태와 출퇴근 비리에 대한 감사이므로 그 의외의 비리 의혹에 대해서는 도 감사위원회가 확인할 필요가 있다는 목소리가 일고 있다.

센터 노조 관계자는 “이렇게 선택적으로 보도를 믿는 제주도 감사위원회 행태를 보면 감사의지는 있는지, 자정노력과 비리와 민원을 감사하는 감사위원회로서 제 역할을 하는지 의심스럽다”고 말했다.

한편 제주국제컨벤션센터의 제기된 비리의혹에 대해서는 국회 행안위 한 의원실에서는 자료 요청을 해서 여러 사안을 확인하고 있는 것으로 알려졌다.

제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr