경기경제과학원, 유한킴벌리와 ESG교육지원 MOU

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 유한킴벌리와 ESG 교육지원 협약을 체결했다.

ESG는 환경(Environment), 사회적 책임(Social), 지배구조(Governance)의 머릿글자를 딴 약어로 최근 기업들 사이의 경영화두로 부상하고 있다.

경기경제과학원은 14일 수원 광교테크노밸리 내 과학원에서 유한킴벌리와 '중소기업 지속성장을 위한 ESG 교육지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약에 따라 경기경제과학원은 ESG 교육지원사업 수행을 위한 실무적인 ESG 교육과정 개발 및 운영을 담당하게 된다. 유한킴벌리는 협력 중소기업 재작자를 대상으로 교육 홍보를 맡게 된다.

경기경제과학원은 2014년부터 8년간 유한킴벌리 협력중소기업을 대상으로 "중소기업 윤리경영 및 동반성장의 이해"등 54개 과정을 운영하며, 1362명의 교육생에게 교육을 제공해왔다.

유승경 경기경제과학원장은 "이제 기업 규모에 관계없이 지속성장을 위해 ESG를 진지하게 고민해야 할 중요한 시기"라며 "이번 협약이 중소기업의 ESG 인식개선의 계기가 되길 바란다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr