광주새희망라이온스클럽, 광주 서구에 추석선물세트 전달

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 국제라이온스협회355-B1지구 광주새희망라이온스클럽(회장 조성렬) 회원일동이 최근 추석을 맞아 유덕동 소재 지역아동센터 교사 및 어린이 90여명을 초청, 추석선물세트와 생필품을 각각 전달했다.

14일 서구 유덕동에 따르면 광주새희망라이온스클럽은 지난 2018년 2월 13일 서구 유덕동행정복지센터와 MOU체결 이후 유덕동 관내 지역아동센터 어린이들의 교육 및 생활환경개선의 향상을 위해 꾸준히 봉사활동을 전개하고 있다.

또 긍정적인 사고와 책임감이 강한 성실한 사업가로 지난 5월 3일 취임 이래 ‘우리 함께 힘찬 도약으로 새로운 희망’이라는 비전으로 클럽 발전을 위해 열정적으로 활동하고 있다.

조성렬 회장은 “코로나19로 주민들의 생활이 나아지지 않고 여전히 어려움이 지속되고 있는데 새로운 희망을 볼 수 있도록 저희 새희망클럽이 회원들의 마음을 전하게 돼 기쁘다”고 말했다.

이종준 유덕동장은 “이런 나눔을 실천하고 있는 새희망클럽 회원님들께 감사의 말씀을 전한다”며 “여러분들의 선한 활동이 우리 사회의 빛이 돼 사람 중심 서구를 만드는 데 중요한 역할을 하고 계신다”고 전했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr