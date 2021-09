캠핑장이야, 홍보부스야? 대구 달성군, 대한민국 국제관광박람회 최우수상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대구시 달성군의 관광홍보관이 ‘제6회 대한민국 국제 관광박람회’에서 최우수상을 거머쥐었다.

2020년 우수상에 이어 2년 연속 큰 상을 수상했다.

2021 대한민국 국제 관광박람회는 관광박람회 조직위원회가 주최하고, 문화체육관광부가 후원하는 행사이다.

전국 지자체와 한국관광공사 등 200여개 기관과 단체가 참가해 관광 홍보와 바이어 상담회, 스마트관광 컨퍼런스 등을 진행한다.

달성군은 캠핑장 컨셉의 오픈 부스를 제작해 관광명소인 송해 공원을 비롯해 사문진주막촌, 마비정 벽화마을, 비슬산자연휴양림 등 역사, 생태, 문화가 조화를 이루는 생동감 있는 부스를 운영해 평가받았다.

특히 기존 부스 형태에서 벗어나 오픈 포토존과 실제 캠핑카를 설치해 젊은 관람객들이 참여하고 즐길 수 있는 맞춤형 홍보 프로그램을 가동해 눈길을 끌었다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr