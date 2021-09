관세청, '외국 세관과 공조' 밀수담배 적발 등 다국적 범죄 해결

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 관세청이 외국 세관과의 공조를 통해 최근 3년간 밀수담배 354만갑(110억원 상당)을 적발하는 등 다국적 범죄 다수를 해결했다.

관세청은 2019년 1월~지난달 관세국경위험관리센터(이하 위험관리센터)와 외국 세관 간 공조로 담배 밀수입 등 다국적 범죄 해결에 기여했다고 14일 밝혔다.

실례로 관세청은 2019년 1월 이후 주요 교역상대국인 호주, 크로아티아, 태국 등 5개국에 담배밀수 관련 정보 10건을 제공해 밀수 담배 247만갑(물품원가 62억원 상당)을 적발하는 데 결정적 역할을 했다.

반대로 영국, 중국 관세당국을 통해 입수한 정보는 국내로 밀수입 시도된 담배 107만갑(물품시가 48억원 상당)이 적발되는 단초가 되기도 했다.

이는 위험관리센터와 각국 세관 간 공조를 통해 가능했던 밀수 적발사례로 관세청은 합법적 무역을 가장한 불법물품의 국가 간 이동을 효과적으로 통제하기 위해선 국가 간 정보교환이 유기적으로 이뤄져야 한다고 강조한다.

앞서 관세청은 2017년 2월 위험관리센터를 설립해 불법물품의 국가 간 이동에 관한 정보를 외국세관과 체계적으로 공유하는 기반을 마련했다.

위험관리센터가 현재 정보를 교환하고 있는 해외 관세당국은 총 65곳이며 정보교환 건수는 877건에 달한다.

특히 각국별 정보교환 현황에서 중국(137건), 일본(130건), 러시아(76건), 영국(58건), 호주(48건), 베트남(45건) 등 주요 교역상대국과의 정보교환이 활발하게 이뤄지는 것으로 조사된다.

정보교환 내용은 다국적 조직범죄의 주요 대상인 담배, 금괴, 폐기물, 희귀 동식물 등에 관한 불법거래 정보 생산과 교환이 주류다.

관세청 관계자는 “관세청은 앞으로 우리나라와 교역 비중이 높은 무역상대국을 중심으로 정보교환 기회를 확대하는 동시에 다양한 분석기법의 활용으로 정보의 품질을 높여갈 수 있도록 하겠다”고 말했다.

