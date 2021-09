마카오 입법회 선거 투표율 42% '바닥'…백지·무효표도 급증

민주파 정치인 21명 선거 출마 자격 박탈 영향

[아시아경제 유제훈 기자] 마카오 입법회 선거 투표율이 1999년 중국 반환 이래 최저 수준으로 떨어진데 이어 백지·무효표도 급증한 것으로 나타났다고 13일 홍콩프리프레스(HKFP)가 보도했다.

보도에 따르면 전날 치러진 마카오 입법회 선거 투표율은 42%로 집계됐다. 이는 지난 2017년 선거 때의 투표율(57%) 보다도 15%포인트 가량 하락한 수치다.

백지·무효표도 크게 늘었다. 백지투표는 3141표로 지난 선거(922표) 대비 3배 이상 늘었고, 무효표는 두 배 이상 늘었다. 외신에선 마카오 선거 당국이 민주진영 정치인 21명의 출마자격을 박탈한 것이 이같은 결과의 주된 원인이라고 보고 있다.

앞서 마카오 선거관리위원회는 지난 7월 후보 자격심사를 거쳐 21명이 마카오 기본법을 옹호하지 않고, 중국의 일부인 마카오 특별행정구에 충성하지 않는것으로 확인됐다며 선거 출마 자격을 박탈했다.

다만 마카오 선거당국은 낮은 투표율에 대해 "코로나19 확산과 높은 기온 탓"이라고 설명했다. 이에 대해 HKFP는 "마카오의 코로나19 환자는 6주 전 마지막으로 보고됐으며, 선거일의 기온은 34도였다"고 전했다.

