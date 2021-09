[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 장성군 북이면 한 교차로에서 승용차와 오토바이가 충돌하는 사고가 발생해 1명이 숨지고 1명은 크게 다쳤다.

13일 장성경찰서 등에 따르면 이날 오전 10시께 장성군 북이면 한 교차로에서 승용차·오토바이 충돌사고가 발생해 오토바이에 타고 있던 70대 여성이 숨졌다.

오토바이 운전자인 70대 남성도 중상을 입고 병원 치료를 받고 있다.

부부인 두 사람은 사고 당시 헬멧을 쓰지 않은 것으로 조사됐다.

경찰은 정확한 사고 원인을 조사 중이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr