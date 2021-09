[아시아경제 박소연 기자] 메리츠금융지주 메리츠금융지주 138040 | 코스피 증권정보 현재가 38,050 전일대비 150 등락률 -0.39% 거래량 240,847 전일가 38,200 2021.09.13 15:30 장마감 관련기사 [특징주]메리츠금융지주, 500억 자사주 취득 영향...7%대 급등횡보 장세서 금융주株만 신고가 축포메리츠화재, 자사주 166만주 장내매수 결정 close 는 자회사인 메리츠증권 메리츠증권 008560 | 코스피 증권정보 현재가 5,390 전일대비 90 등락률 -1.64% 거래량 1,957,028 전일가 5,480 2021.09.13 15:30 장마감 관련기사 하이·BNK투자증권...지방금융지주 증권사 실적 돋보이네[클릭 e종목]"메리츠증권, 2분기 실적 시장 기대치 상회...목표가 ↑"메리츠증권, 14분기 연속 1000억원 이상 당기순익 달성 close 이 여신금융업 자회사 메리츠캐피탈의 주식 400만주를 2000억원에 추가 취득한다고 13일 공시했다.

주식 취득 뒤 메리츠증권의 메리츠캐피탈 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 27일이다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr