[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 전소민이 섹시한 드레스 자태를 뽐냈다.

최근 전소민은 자신의 인스타그램에 별다른 코멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 녹색 드레스를 입고 다양한 포즈를 취하고 있다.

게시물을 접한 지인과 팬들은 "이게 무슨 일이야", "와우", "예쁜데 귀엽기도 하다" 등 뜨거운 반응을 보였다.

한편 전소민은 SBS '런닝맨', tvN '식스센스2'에 출연 중이며, 오는 11월 방송되는 채널A 새 드라마 '쇼윈도 : 여왕의 집'을 통해 시청자들과 만날 예정이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr