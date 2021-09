스타콜라보에서 전개하는 아메리칸 프리미엄 데님 브랜드 ‘트루릴리젼’이 13일 서울 영등포구 양평동 스타콜라보에서 신제품 팬츠 출시를 알리는 행사를 갖고 있다. 이번 신제품은 아메리칸 프리미엄 데님 브랜드 ‘트루릴리젼’이 본연의 오리지널리티를 강조한 레트로 무드의 ‘가을 데님 팬츠’ 이다./사진=스타콜라보 제공

