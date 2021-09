[아시아경제 임혜선 기자] 지원파트너스는 플라즈마 홈 케어 브랜드 플리닉이 추석을 맞아 다양한 프로모션을 실시한다고 13일 밝혔다.

행사는 오는 30일까지 진행하며, 플리닉 듀얼(플라즈마 뷰티디바이스)을 할인한다. 또한 10만원 상당의 미백·주름 기능성 플리닉 앰플 2종, 8만원 상당의 홍삼 스틱 1박스 (30포) 등을 증정한다.

회사 측은 "플라즈마 피부관리기인 플리닉은 엘리드의 인체 적용시험결과 화장품의 흡수 침투량을 80%, 침투 깊이를 53% 증가시켰다는 결과를 확인했다"면서 "플리닉 듀얼은 집에서도 에스테틱 샵의 효과를 누릴 수 있는 플라즈마 뷰티 디바이스로 40~50대 여성을 대상으로 한 인체 적용시험에서 피부 탄력과 눈가 주름 등에 유의미한 개선 결과를 확인했다"고 말했다.

