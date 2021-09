서울교통공사 노동조합이 예고한 총파업이 하루 앞으로 다가온 13일 서울 구로구 한국철도공사 구로차량사업소에 열차가 정차해 있다. 노사는 이날 최종 교섭을 진행할 예정이지만 구조조정안 등을 두고 양측 의견이 팽팽히 맞서고 있어 파업 현실화에 대한 우려가 커지고 있다. 서울시는 파업에 대비해 비상수송대책본부를 구성하고, 퇴직자 등 대체인력 1만3000명을 투입해 출근 시간대 혼란을 막을 계획이다./김현민 기자 kimhyun81@

