한국경영기술지도사회, 충청북도와 中企 경영지원 ‘맞손’

관내 중기 대상 원스톱 컨설팅…기업 현안문제 해결지원

[아시아경제 김희윤 기자] 한국경영기술지도사회(이하 지도사회)는 충청북도기업인협회와 함께 중소기업·소상공인에 대한 경영컨설팅 지원과 Win-Win 3000 재능기부 프로젝트 참여를 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 협약으로 지도사회는 충청북도 관내 중소기업·소상공인에게 경영·기술 컨설팅을 지원하게 된다. 충청북도와 충북기업인협회는 Win-Win 3000 재능기부 프로젝트의 후원기관으로 참여해 도내 기업에 대한 해당 사업의 홍보지원과 적극적 참여를 유도할 계획이다.

충청북도는 지자체로는 처음으로 Win-Win 3000 재능기부 프로젝트에 참여하게 된다.

‘Win-Win 3000 재능기부 프로젝트’는 중소기업 주치의인 경영지도사·기술지도사가 중소기업, 소상공인, 자영업자를 방문해 원포인트 컨설팅 서비스를 제공하는 것으로 기업 부담금은 없다. 컨설팅에서 해결되지 않는 문제는 경영지도사·기술지도사가 기존의 정부지원 사업에 연계해 추가 지원사업을 받을 수 있도록 돕고 있다. 컨설팅을 희망하는 기업은 지도사회 홈페이지에서 신청 접수하면 된다.

김오연 지도사회 회장은 “이번 업무협약으로 우리 지도사회가 코로나19로 어려움을 겪고 있는 지역 내 중소기업의 성장과 발전에 기여하고 지역경제 활성화에 도움이 되기를 희망한다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr