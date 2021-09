[아시아경제 이민우 기자] 비츠로셀 비츠로셀 082920 | 코스닥 증권정보 현재가 15,600 전일대비 400 등락률 -2.50% 거래량 51,889 전일가 16,000 2021.09.13 14:34 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e 종목]"비츠로셀, 코로나19 벗어난 전방산업...실적 정상화 보인다"비츠로셀, 자회사 플렉스파워 흡수합병올해 코스닥협회 회장에 장경호 이녹스첨단소재 대표 close 은 방위사업청과 94억원 규모의 리튬전지류 공급 계약을 체결했다고 13일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 8.29%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr