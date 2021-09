최관호 서울경찰청장 "오세훈 수사, 국민 납득하도록 공정하게"

[아시아경제 이관주 기자] '파이시티 발언'으로 공직선거법 위반 혐의를 받고 있는 오세훈 서울시장이 경찰 수사를 두고 '과잉수사·불법수사'라며 공세에 나선 가운데 경찰이 "납득할 수 있는 수사를 하겠다"는 입장을 내놨다.

최관호 서울경찰청장은 13일 기자간담회에서 "시민단체에 의해 고발이 됐고, 압수수색이 진행돼 이에 따른 관계자들 조사를 하고 있다"면서 "압수된 자료를 토대로 (수사를) 진행해 나갈 것"이라고 밝혔다.

최 청장은 그러면서 "균형감을 가지고 공정하게 하는 건 수사의 신뢰를 확보하기 위한 기본적 방향"이라며 "그런 부분을 염두에 두고 수사 중"이라고 덧붙였다.

오 시장에 대한 서면조사 가능성도 배제하지 않았다. 최 청장은 "수사 기관 판단에 따라 가능성은 열려 있다"며 "수사 신뢰도 부분에서는 공정성 등에 대해 국민들이 납득할 수 있도록 해야할 것"이라고 거듭 강조했다.

오 시장은 지난 6일 온라인 브리핑을 열어 "불법 수사를 자행하는 공안 경찰에 항의한다"며 "과잉 압수수색에 이어 형사소송법 위반 등 수사 과정을 보면 청와대 하명에 따른 경찰의 기획사정 의혹이 있다"고 주장했다.

