한신공영 '안산 한신더휴' 이달 분양

한신공영은 경기도 안산시 단원구 선부동 988 일대 선부동2구역 주택 재건축사업을 통해 공급하는 ‘안산 한신더휴’ 아파트를 이달 중 분양한다고 13일 밝혔다.

단지는 지하 2층~지상 29층, 4개 동, 전용 59·84㎡, 377가구 규모다. 이 중 275가구가 일반에 분양된다. 주택형별로는 59㎡A 218가구, 59㎡B 28가구, 59㎡C 27가구, 84㎡ 104가구다.

단지가 위치한 선부광장 인근에서는 군자주공 9·10단지가 예비안전진단을 통과하며 재건축을 추진중이어서 향후 약 1만5000여 가구의 브랜드타운을 형성할 전망이다.

단지는 서해선 선부역과 지하철 4호선 초지역·안산역이 가깝다. 서해선은 경기 부천에서 안산을 연결하는 노선으로 4호선과 수인분당선, KTX(예정) 등 다양한 노선과 이어진다. 특히 안산·시흥에서 구로디지털단지와 여의도 등을 잇는 신안산선이 2024년 개통을 앞두고 있어 향후 교통여건은 더욱 편리해질 전망이다.

단지 바로 앞 선일초가 위치해 있고 원일중, 선일중, 선부고, 원곡고 등도 도보권이어서 교육환경도 우수한 편이다. 주차시설을 지하로 배치한 공원형 구조를 채택했으며, 키즈클럽, 어린이집, 작은도서관, 독서실 등 다양한 커뮤니티시설이 마련된다.

견본주택은 안산시 상록구 이동 720-1에 마련됐지만, 코로나19 확산 방지를 위해 사이버 견본주택만 운영된다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr