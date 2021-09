한화생명 "달리기 전문가들과 마라톤에 도전하세요"

라이프 어드바이저 2차 러닝 캠페인

[아시아경제 오현길 기자] 한화생명은 달리기(러닝)을 주제로 '라이프 어드바이저' 캠페인 2차 참가자를 모집한다고 13일 밝혔다.

참가를 희망하는 사람은 오는 29일까지 라이프어드바이저 홈페이지에서 모바일로 신청 가능하며, 추첨을 통해 60명을 선발해 마라톤 완주에 도전하게 된다.

전문가들이 달리기를 효과적으로 하는 방법을 제공하며, 참가자들은 11월5일부터 11월7일까지 온택트로 열리는 '라이프플러스 JTBC 서울 마라톤'을 완주하는 것이 목표다.

육상 국가대표 출신 장호준 선수, 러닝 인플루언서 지니코치(이진이)등 러닝 전문가 및 인플루언서 6인이 라이프어드바이저로 참여한다. 이들은 3주 동안 호흡법, 보폭, 피치 등 러닝 기초부터 근력 운동, 이미지트레이닝까지 다양한 러닝 스킬을 코칭한다. 수준별로 러닝 미션을 부여해 마라톤 참가전 러닝에 대한 경험과 기초체력을 쌓을 수 있도록 돕는다.

캠페인 참가자에게는 기능성 티셔츠와 서울 마라톤 티켓, 스포츠 고글 등을 제공한다.

한화생명이 지난달 '공간'을 주제로 진행한 1차 라이프어드바이저 캠페인에는 2만여명이 참여하며 뜨거운 관심을 나타냈다. 한화생명은 3차 세컨드 라이프, 4차 웨딩까지 삶에 밀접한 주제들로 연말까지 이벤트를 진행할 예정이다.

한화생명 관계자는 "라이프 어드바이저 캠페인을 통해 고객들의 삶의 중요한 순간에 전문성 있는 라이프 어드바이저가 크고 작은 서비스를 제공하면서 지속적으로 풍요로워지는 삶의 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr