'젊은 재계' 1970년 이후 출생한 오너家 회장·부회장 40명

[아시아경제 김혜원 기자] 국내 주요 기업에서 1970년 이후 출생한 재계 오너 회장·부회장 수가 40여명에 이른 것으로 나타났다. 사장급으로 넓히면 50대 초반 이하의 오너가는 100명이 넘는다. 재계 임원 시계가 젊어지고 있다는 얘기다.

한국CXO연구소는 13일 국내 200대 그룹을 포함해 주요 중견·중소기업을 대상으로 ‘1970년 이후 출생한 오너가 임원 현황’을 분석해 발표했다.

조사 결과 이번에 파악한 1970년 이후 출생 오너가 중 임원 타이틀을 단 인원은 220명으로 집계됐다. 이 중 공식적으로 회장 직함을 달고 있는 오너 경영자는 14명이었다. 1970년생인 정의선 현대자동차그룹 회장을 비롯해 정지선 현대백화점 회장(50), 김남호 DB그룹 회장(47), 조원태 한진그룹 회장(46), 구광모 LG그룹 회장(44) 등이 젊은 회장단에 이름을 올렸다. 중견기업 중에서는 한국야쿠르트에서 이름을 바꾼 에이치와이(hy) 윤호중 회장을 비롯해 허준 삼아제약 회장, 이인옥 조선내화 회장이 1971년에 태어난 올해 51세 동갑내기 회장이다. 아스콘·레미콘 제조사인 박창호 SG 회장은 올해 50세를 맞이한 1세대 창업자다.

부회장 타이틀을 갖고 있는 오너가 임원은 26명이었다. 여성 부회장은 3명이다. 정혜승 인지컨트롤스(인지디스플레이·싸이맥스 포함) 부회장(50), 임세령 대상홀딩스 부회장(45), 조연주 한솔케미칼 조연주 부회장(43) 등이다.

대표이사를 포함해 사장급 최고경영자(CEO)는 101명(45.9%)으로 50%에 육박했다. 이 중 4명 중 1명은 1980년 이후에 출생한 것으로 조사됐다. 김동관 한화솔루션 사장(39)이 대표적이다.

조사 대상 220명 중 여성 오너 임원은 42명(19.1%)에 그쳤다. 남성이 178명(80.9%)으로 압도적으로 많았다. 오너가 임원 10명 중 8명이 남성인 셈이다.

오일선 한국CXO연구소장은 "재계가 3~4세 경영 시대로 접어드는데 장자(長子) 우선주의, 혈통주의 등 전통적인 승계 방식의 틀에서 조금씩 벗어나 선진화된 지배구조 시스템을 만들고 지속가능한 기업을 위한 기반 조성이 필요하다"고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr