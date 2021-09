베네치아영화제 심사 봉준호 "시대 대변하는 주제 의식에 주목"

주요 부문 여성 감독들 차지…황금사자상, 오드리 디완 감독 '레벤느망'

"우리를 제일 감동시키고 영화 자체의 아름다움을 느끼게 해준 작품들"

"우리 마음이 끌리는 대로 일단 갔다. 그렇게 수상작을 모아 보니 여성 감독들이 있었다." 제78회 베네치아 국제영화제에서 심사위원장으로 활동한 봉준호 감독의 말이다. 지난 11일(현지시간) 이탈리아 베네치아 팔라초 델 치네마에서 열린 영화제 시상식에서 여성 감독들의 약진을 높이 평가했다.

이번 영화제 주요 부문은 여성 감독들이 차지했다. 최고상인 황금사자상은 오드리 디완 감독의 '레벤느망'에 돌아갔다. 1963년 프랑스의 한 여대생이 의도치 않은 임신을 한 뒤 낙태를 결심하기까지 겪는 갈등을 세밀하게 그린 드라마다. '피아노(1993)', '여인의 초상(1996)' 등으로 유명한 제인 캄피온 감독은 신작 '더 파워 오브 더 도그'로 감독상을 받았다. 서부 영화의 틀을 빌려 여성과 동성애에 대한 혐오를 묵직하게 비판했다고 평가된다. 배우 매기 질렌할은 감독 데뷔작인 '더 로스트 도터'로 각본상을 챙겼다. 두 딸을 향한 모성애와 자기 삶을 찾고 싶은 마음의 충돌을 진솔하게 담았다는 호평이 잇따른다.

봉 감독은 세 영화 모두 감동과 아름다움을 살리는 연출력이 돋보인다고 밝혔다. 그는 "모든 심사위원이 마찬가지겠지만 우리를 제일 감동시키고 영화 자체의 아름다움을 느끼게 해준 작품들"이라며 "결과적으로 여성 감독들이 수상한 건 기쁜 일"이라고 말했다. 심사 주안점으로는 시대를 대변하는 주제 의식을 꼽았다. 봉 감독은 "클로지 자오 감독, 배우 비르지니 에피라·사라 가돈 등 심사위원 일곱 명이 제각각 관점과 취향을 갖고 있다"라면서도 "현시대의 어떤 주제를 말하고 있는지에 집중했다"라고 밝혔다. 그러면서 "어느 한 명에 쏠린 것이 아니라 각각의 의견이 꽃을 피우면서 이런 결과가 만들어졌다"라고 강조했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr