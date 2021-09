23년 맥주집 사장, 원룸 빼 마지막 직원 월급 주고 떠났다

[아시아경제 황수미 기자] 20년 넘게 서울 마포의 유명 맥주집을 운영했던 50대 자영업자가 장기화되는 코로나19 사태로 경영난과 생활고를 버티지 못하고 극단적 선택을 한 사실이 알려졌다.

12일 연합뉴스에 따르면 1999년 서울 마포에서 맥주집을 시작으로 식당·일식주점까지 식당 4곳을 운영하던 자영업자 A씨(57)가 지난 7일 자택인 원룸에서 숨진 채 발견됐다.

A씨의 사망 시점은 발견 며칠 전으로 추정됐고, A씨가 지인에게 마지막으로 한 연락은 지난달 31일이다. 그의 발인은 12일 서울 한강성심병원에서 진행됐다.

A씨의 가게는 숯불 바비큐 같은 인기 메뉴가 방송에 여러 차례 소개될 만큼 손님으로 북적였던 것으로 전해졌다. 특히 회식 장소로 인기였고, 연말에는 종일 단체 예약을 받아야 할 정도였다고 한다. A씨의 가게는 몇 년 만에 일식주점, 한식뷔페 등 4곳으로 늘었다.

성공적으로 사업 규모를 키웠던 A씨는 주 5일제를 시도하거나 연차를 만드는 등 직원들을 챙겼던 것으로 알려졌다. 인근 자영업자들이 "A씨가 복지 기준을 높여놔 사람을 뽑기 힘들다"고 토로할 정도였다.

주변을 잘 챙겼던 A씨는 한식뷔페를 운영할 때 일부러 음식을 많이 장만해 복지재단에 보내거나 정당, 단체 등에 꾸준히 후원금을 내기도 했다.

그러나 코로나19 상황이 장기화되면서 A씨의 사업은 기울었다. 매출은 절반에서 3분의 1로, 하루 10만 원 아래로 속절없이 꺾였고 영업제한조치가 강화된 지난해 말부터는 손님이 뚝 끊겼다.

운영하던 가게는 이미 몇 해 전에 100석 규모의 한 곳으로 정리했지만, 월세와 직원 월급을 도저히 감당할 수 없는 시간이 지속됐다.

A씨는 세상을 떠나기 전 직원들에게 월급을 주기 위해 살고 있던 원룸을 뺐고, 모자란 돈은 지인들에게 빌려 채운 것으로 전해졌다. A씨와 함께 발견된 휴대전화에는 채무 상환을 독촉하거나 집을 비워달라는 문자메시지들이 와있었다.

이날 A씨의 빈소에는 그간 고인과 함께 일했던 직원들의 발길이 이어졌다. 온라인 추모 공간에도 "사장님께 드린 게 없어서 너무 죄송합니다", "이제는 편안하게 쉬세요", "힘들 때마다 항상 반갑게 맞이해 주셔서 감사합니다" 등 고인을 그리는 글들이 게재됐다.

한편 이날 전남 여수에서도 자영업자 B씨가 생활고를 호소하는 유서를 남기고 숨진 채 발견됐다. 경찰에 따르면 여수의 한 치킨집을 운영하던 사장 B씨는 '경제적으로 힘들다. 부모님께 죄송하다'는 내용의 유서를 남겼다.

경찰은 외부 침입 흔적이 없는 점 등으로 미뤄 타살 가능성은 낮다고 보고 사건을 조사하고 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 애플리케이션, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr