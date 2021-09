원희룡, 洪에 "타 후보의 위기를 기회 삼지 말아야" 쓴소리

[아시아경제 김서현 기자] 국민의힘 대선 경선 예비후보인 원희룡 전 제주도지사가 홍준표 후보에게 "다른 후보의 위기가 나의 기회라는 생각을 하면 안 된다"고 쓴소리를 했다. 홍 후보가 윤석열 전 검찰총장의 고발 사주 의혹과 관련, 당이 대응에 나설 필요가 없다는 취지의 주장을 펼친 것에 대한 지적이다.

원 전 지사는 12일 자신의 페이스북을 통해 "홍 후보가 이른바 고발 사주 이슈에 대해 '내 일도 아니고 당 일도 아니다. 윤석열 개인의 일이다'라고 했다. 동의할 수 없다"며 이같이 밝혔다.

앞서 홍 후보는 전날 페이스북에서 윤 전 총장을 둘러싼 고발 사주 의혹 사건을 언급하며 "후보 개인의 문제에 당이 말려들어서는 안 된다"며 "후보자 개인이야 훌쩍 떠나 버리면 그만이지만 당은 중차대한 대선을 치러야 한다"고 주장한 바 있다.

이에 원 전 지사는 "저는 이번 대선이 단체전이 될 것이라고 일관되게 주장해왔다"며 "우리는 정권 교체 원팀이다. 한쪽이 무너지면 팀이 무너지는 것. 원팀 정신이 무너지면 누가 후보가 되더라도 하나가 될 수 없다"고 꼬집었다.

이어 "저는 홍 후보의 복당도 일관되게 지지했다"며 "모두가 힘을 합쳐야 정권을 교체할 수 있기 때문"이라고 지적했다. 또 윤 전 총장의 입당 및 국민의당과의 합당을 지지한 것 역시 오직 정권 교체 때문이라고도 덧붙였다.

그러면서 "지난 대선에서 분열 때문에 정권을 빼앗겼다. 문재인 정권은 이번에도 모든 수단을 동원해 우리를 분열시키려고 할 것"이라며 "홍 후보에 대한 문 정권의 정치 공작에도 맨 앞에서 함께 싸울 것"이라고 강조했다.

김서현 인턴기자 ssn3592@asiae.co.kr