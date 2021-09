광주 남구의원들, 중앙 요직 임명 '주목'

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남구의회 의원들이 잇따라 중앙 요직을 꿰차고 있다.

12일 남구의회에 따르면 박희율 의장은 대통령 직속 자치분권위원회 정책자문위원에, 천신애 부의장은 더불어민주당 중앙당 재정분권위원으로 임명됐다.

오영순 기획총무위원장의 경우 민주당 정책위 부의장 및 한반도평화경제부위원장으로 추가 임명 받았다.

조기주 예산결산위원장은 송영길 당대표 1급 포상을 수상했다.

이에 황도영 남구의회 운영위원장은 "남구가 ‘광주정치의 중심’이면서 ‘정치1번지’라는 게 증명됐다"고 평가했다. 그러면서 "그만큼 어느 선거든 자신의 모든 걸 걸고 열심히 활동했다는 반증이 아니겠냐"고 했다.

박희율 의장과 의원들은 임명 및 수상소감에서 "남구발전과 더 나아가 광주발전에 힘을 더하라는 의미로 더욱더 겸손하고, 주민의 대의기관으로서 보다 낮은 자세로 임기 마지막까지 의정활동에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

