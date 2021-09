태풍 '찬투' 17일 제주 서쪽 상륙…12~15일 제주 500㎜ 물폭탄

태풍 간접 영향 15~16일 제주·남해안 일대 큰 비

북서쪽 고기압 영향, 태풍 3일간 상하이에 머물러

건조공기와 수증기 만나며서 비구름 크게 발달

"매우 강한 태풍이 정체했다 동진하는 경우는 이례적"

[아시아경제 한진주 기자] 14호 태풍 '찬투'가 중국 상하이 부근에서 우리나라로 동진하면서 15일과 16일을 전후해 제주와 남부지방에 큰 비를 뿌릴 것으로 예상된다.

12일 기상청은 태풍 찬투와 강수 전망과 관련한 긴급 브리핑을 열어 15~16일은 태풍 간접 영향을 받아 제주를 중심으로 많은 비가 내리고, 16일 전후 태풍의 직접 영향권에 들면서 제주와 남부지방에 큰 비가 올 것이라고 예보했다.

12일 밤부터 15일까지 제주에는 최대 500mm 이상, 100~300mm 가량의 물폭탄이 쏟아질 것으로 전망된다. 14일부터 경남 남해안과 경남 서부, 전남권은 20~80mm 가량 비가 내리겠다. 제주는 14일부터 강수량이 급격히 늘어나고 남해안 일대는 15일부터 비의 양이 증가할 것으로 보인다.

한상은 기상청 기상전문관은 "태풍 찬투가 사흘 가량 정체했다가 15~16일을 전후해 움직이기 시작할 것"이라며 "제주 부근에 강한 강수 구름대가 발달하는데, 남쪽의 습윤한 공기가 북쪽의 차고 건조한 공기와 만나면서 구름을 폭발적으로 발달시킬 수 있고 14~15일 사이에 제주에 많은 비가 내릴 것"이라고 분석했다.

기상청 중기예보에 따르면 16일 밤부터 17일 오후까지 전국 대부분 지역에 비가 내릴 것으로 예상된다. 추석 연휴인 21일 오후에도 전국에 비 소식이 있다. 다만 태풍이 정체했다가 이동하는 것이어서 날씨 변동성이 큰 상황이다.

태풍 찬투는 12일 오전 9시 현재 중심기압이 935hPa, 중심 최대풍속은 초속 50m, 강풍 반경은 280km로 강도가 매우 강한 태풍이다. 12일 밤 대만 북쪽 해상으로 진출해 13~15일에 중국 상하이 부근에 머물렀다가 17일 오전 9시를 전후해 제주 서쪽까지 진출할 것으로 예상된다. 상하이에서 정체할 때 태풍 강도가 다소 약화됐다가 상층 기압골 영향을 받아 16일부터 동쪽으로 이동하면서 다시 태풍의 세력이 발달한다는 것이 기상청의 설명이다.

한 전문관은 "이번태풍처럼 매우 강한 세력의 태풍이 북상한 사례가 없었고 유사한 진로를 가진 태풍도 없을 정도로 굉장히 이례적인 사례"라며 "서쪽에서 기압골이 접근하면서 정체 후 동쪽으로 이동하는데 태풍이 정체했다가 이동하는 만큼 변동성이 굉장히 크다"고 설명했다.

이번 태풍은 고기압의 강도와 영역에 큰 영향을 받는다. 태풍이 빠르게 약화된다면 서쪽에서 정체하는 기간이 길어지고, 북쪽 제트기류로 인해 북서쪽에서 내려오는 상층 기압골이 강해질수록 태풍이 우리나라에 영향을 주는 시점도 앞당겨질 수 있다.

유사한 사례로 1994년에 발생했던 13호 태풍 '더그'는 제주 부근에서 4일 가량 정체하면서 제주와 남해안 지역에 300~400mm 가량 많은 비를 쏟아내기도 했다. 태풍 북서쪽에서 고기압이 만들어지면서 태풍 북쪽으로 향하는 진로를 약화시킨 사례였다. 다만 이번 태풍은 서쪽에서 기압골이 접근하면서 정체했다가 동쪽으로 이동한다는 점이 차이가 있다.

한 전문관은 "현재까지 진로를 예상해 볼 때 제주 부근이나 남해안 쪽으로 진행할 것으로 보이며 남풍이 수증기를 지속적으로 공급하고 건조한 공기가 우리나라에 배치되어 있어서 태풍 직접 영향권이 아닌 제주에 많은 비를 뿌릴 것"이라며 "중부지방은 영향권에서 멀기 때문에 강수량 측면에서 상대적으로 많지 않을 것으로 보인다"고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr