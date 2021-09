80대 운전자 중앙분리대 넘어 돌진해 '쾅'…'차량 급발진' 주장

[아시아경제 황수미 기자] 80대 여성이 몰던 차량이 중앙분리대를 넘어 반대편 차선으로 돌진한 사고 영상이 공개됐다.

10일 유튜브 채널 '한문철TV'에 '부산에서 86세 여성이 몰던 승용차가 중앙분리대를 넘어 반대편 차선으로 돌진해 마을버스 등과 출동하면서 9명이 다쳤습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 지난 7일 오전 중앙대로 서면교차로 인근 8차선 도로에서 A씨(86)가 몰던 승용차가 반대편 차선으로 돌진하며 중앙분리대를 들이받는 장면이 담겨있다.

A씨 차량은 중앙분리대를 뚫고 달린 후 반대편 차선으로 넘어가 승용차와 추돌했다. 이후 마을버스와 추가로 부딪힌 뒤에야 차량은 멈췄다. 부산 부산진경찰서에 따르면 이 사고로 9명이 다쳤다.

이 영상을 접한 한문철 변호사는 "다행히 크게 다친 사람은 없었다. 안전벨트를 다 매고 있어서 그런 것 같다"며 "운전자는 경찰 조사에서 차량 급발진이라고 주장하고 있다고 하더라. 경찰에서는 정확한 사고 원인을 조사 중"이라고 전했다.

한 변호사는 "이걸 보는 시청자들은 '왜 급발진 차량 운전자는 항상 여성이고 고령이냐'는 의문이 제기될 수 있다"며 "하지만 운전자의 운전 미숙으로 보기에는 만만치 않다"고 했다.

그러면서 "운전자 잘못인지 차량의 잘못인지는 아직 모른다. 저 차에 블랙박스가 있다면 오디오로 확인 가능할 것 같다"고 했다. 또 "배기가스가 열쇠일 수 있다. EDR(사고기록장치)도 봐야 한다"고 덧붙였다.

마지막으로 한 변호사는 "차량을 빨리 폐차하지 말고 증거물 보전을 하는 게 좋을 듯하다"고 말했다.

누리꾼들은 이 사고 영상을 접한 뒤 다양한 의견을 드러냈다. 한 누리꾼은 "급발진이라 하더라도 왜 반대 차선으로 돌진했는지 이해가 안 간다. 아무리 봐도 운전 미숙인 것 같다"고 했다.

또 다른 누리꾼은 "차량이 CCTV에 나타나는 순간부터 이미 차의 앞이 찌그러져 있는 거로 봐선 배기가스보단 엔진룸에서 연기 난 게 보인 거 같다"고 말했다. 또 "고령층의 운전면허를 취소하는 방안이 논의되었으면 한다"는 의견도 있었다.

