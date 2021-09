[아시아경제 유병돈 기자] 서울 도심의 수족관 판매점에서 산소통이 폭발해 2명이 다치는 사고가 발생했다.

경찰과 소방당국에 따르면 11일 오후 3시 48분께 서울 종로구에 있는 수족관 판매점에서 산소통이 폭발했다.

판매점 주인 A씨(63)가 수족관에 산소를 공급하던 중 45㎏짜리 산소통이 폭발한 것으로 전해졌다. 폭발로 A씨는 손을 심하게 다친 것으로 알려졌다.

수족관에 있던 손님 B씨(64)도 귀가 들리지 않는다고 호소하는 등 2명은 응급실에서 치료를 받고 있다.

경찰과 소방당국은 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr