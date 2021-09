서대문 문화재야행 '별 하나에 순간' 전시 연장

[서울시 자치구 뉴스]서대문독립공원 일대에 타이포그래피, 글 상자, 달 벤치, 바닥조명 등 각종 전시 당초 이달 12일에서 26일까지로 전시 기간 2주 연장...동대문구, 숙명여대와 함께하는 여성아카데미 운영

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)가 당초 이달 12일까지로 예정됐던 2021 서대문 문화재야행 ‘별 하나에 순간’ 전시 프로그램을 추석 연휴를 지난 이달 26일까지 2주 연장한다.

‘별 하나에 순간’은 서대문 문화재야행 8야(夜) 프로그램 중 하나로, 시대별 청년 정신을 형상화한 타이포그래피 작품을 비롯해 레터링 큐브(글 상자)와 바닥조명, 달 벤치 포토존 등으로 이루어져 있다.

서대문형무소역사관 외벽의 타이포그래피(typography) 전시 관람 후 독립공원 쪽으로 내려오면 유관순의 저고리, 윤동주의 시집, 이한열의 운동화 등을 이미지화한 ‘바닥조명’ 작품을 감상할 수 있다.

독립공원 내 ‘3.1독립선언기념탑’ 앞에는 ‘2021 서대문 문화재 야행’을 알리는 조명 전시물이 설치돼 있다. 또 문화재 야행의 주제인 ‘별 헤는 밤의 청년들’을 나타내는 ‘글 상자’가 시시각각 조명 색깔을 달리하며 은은한 독립공원의 조명과 어우러져 운치 있는 풍경을 선사한다.

포토 존인 초승달 모양의 벤치에 앉으면 독립문을 배경으로 기념사진도 촬영할 수 있다.

지난달 29일부터 시작된 이번 전시는 선선한 가을 저녁 야외에서 방역수칙을 준수하며 즐길 수 있어 많은 시민들이 관람했다. 특히 가족 단위로 산책을 나온 시민들이 기념사진을 남기고 타이포그래피 전시물을 감상했다.

문석진 서대문구청장은 “사회적 거리두기로 추석에 고향을 찾지 못하는 분들이 나들이를 겸해 방문하셔도 좋을 것 같다”고 말했다.

이들 전시는 야외에서 열려 사전 신청 없이 누구나 자유롭게 관람 가능하며 조명을 활용하는 만큼 일몰 후 방문하면 더욱 아름다운 경관을 감상할 수 있다. 단, 거리두기와 마스크 착용 등을 준수해야 한다.

SNS를 통해 참여 인증을 하면 추첨을 통해 기프티콘을 받을 수도 있다. ‘별 하나에 순간’ 전시에 대한 자세한 내용은 ‘서대문 문화재 야행’ 홈페이지에서 볼 수 있다.

동대문구(구청장 유덕열)가 지난 9일 숙명여대 미래교육원과 협약을 체결해 대학연계 평생교육 프로그램인 여성아카데미를 운영하고 시니어 대상 강사 양성에 나선다.

동대문구여성아카데미는 대학의 우수한 인적·물적 자원을 활용해 구민에게 배움의 기회를 제공함으로써 개인 역량을 강화하기 위한 평생교육 프로그램이다.

구는 숙명여자대학교 미래교육원과 함께 초고령 시대에 대비해 시니어를 대상으로 하는 강사 양성을 목적으로 ▲시니어건강놀이지도자1급 ▲웃음코칭지도자1급 자격증 준비 교육과정을 개설해 운영한다.

이번 교육은 노인건강여가 준비부터 다양하고 실용적인 지식을 쌓을 수 있는 전문가 자격 과정이며, 수료 후 다양한 시니어 기관의 강사로써 활동할 수 있기 때문에 일자리 창출의 효과까지 기대된다. 교육은 코로나19 확산 방지를 위해 ZOOM을 이용한 온라인 비대면 수업으로 진행된다.

동대문구에 주소지를 두고 있는 18세 이상의 여성이라면 누구나 신청이 가능하며, 13일부터 동대문구청 누리집을 통해 접수할 수 있다. 수강생은 선착순으로 총 30명 선발되고, 교육 수료 시 숙명여자대학교 총장 명의의 수료증이 발급된다.

유덕열 동대문구청장은 “100세 시대에 걸맞은 직업능력 교육과정을 통해 지역사회 참여와 발전에 기여하는 여성리더를 육성하고자 이번 협약을 맺게 됐다”며 “앞으로도 더 다양하고 실용적인 직업능력 교육 기회를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

