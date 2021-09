▲류시권씨 별세, 류승헌(신한자산운용 부사장), 류중하(단청 대표), 류은주 부친상, 이연수 시부상= 9월11일 , 서울아산병원 장례식장22호, 발인 9월13일 06시20분.

