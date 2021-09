김인호 서울시의회 의장 "오세훈 시장 무례한 행동 결코 좌시 않겠다"

김인호 서울시의회 의장 10일 열린 제302회 임시회 제4차 본회의 시작에 앞서 지난 3일 오세훈 시장 의회 돌발행동에 대해 좌시 않겠다며 작심 발언

[아시아경제 박종일 기자] 김인호 서울시의회 의장이 10일 열린 제302회 임시회 제4차 본회의 시작에 앞서 오세훈 시장을 향해 "또 한 번 이런 무례한 행동으로 시민들께 상처를 준다면 결코 좌시하지 않겠다"고 말했다.

김 의장은 이날 "시작에 앞서 한 말씀 드리겠다. 지난 3일 시정질문 도중 오세훈 시장의 돌발행동으로 인해 의사진행이 매끄럽게 진행되지 못한 데 대해 의원님들께 송구스럽게 생각한다"고 말을 뗐다.

김 의장은 "서울특별시의회 기본 조례 제50조는 의회의 고유권한인 시정질문을 규정하고 있다. 의회는 시정전반이든 특정 분야이든 무엇이든 질문할 수 있고 누구에게든 답변을 요구할 수 있다"며 "같은 조례 제52조는 시장이 본회의에서 발언하려면 미리 의장의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있다"고 말했다.

또 "제49조는 본회의 의결로 시장의 출석을 요구할 수 있다고 규정하고 있다"며 "그러나 오세훈 시장은 이 모든 조항을 위반했다. 답변을 요구하지도 않았는데 나섰다. 발언권을 얻지도 않고 당장 발언하겠다고 고집을 부렸다. 뒤에 발언 기회를 주겠다고 재차 설명하는데도 협박에 가까운 떼쓰기로 회의장을 아수라장으로 만들었다"고 비판했다.

이어 "본회의 출석을 요구받은 본분을 잊고 무단으로 회의장을 이탈했다. 그리고 시장 본인께서 사과하겠다고 해서 발언기회를 드렸더니 진정한 사과는 없고 오히려 의원에게 사과를 요구하는 비상식적인 행동을 반복했다"고 질책했다.

김 의장은 "법을 만드는 곳에서, 법을 집행하는 사람이, 법을 어겼다. 그날 시장의 가벼운 처사는 단지 조례만 위반한 것이 아니다. 1000만 시민의 기대를 저버리는 행동이었고 30년 지방의회의 역사를 물거품으로 만드는 일이었다"고 밝혔다.

또 "지방의회의 존재이유를 누구보다 잘 알 것이다. 시민을 대신해서 시정을 철저히 감시하고 견제하라는 법의 준엄한 명령을 모르는 채로 그 자리에 있지는 않을 것"이라며 "상생과 협치는 어느 한 쪽 만이 하는 것이 아니다. 또 한 번 이런 무례한 행동으로 시민들께 상처를 준다면 결코 좌시하지 않겠다"고 말했다.

김 의장은 "수레바퀴 하나 빼놓고 먼 길 갈 수 없다. 9월3일 시장의 행동이야 말로 언페어하고 반칙"이라고 꼬집었다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr