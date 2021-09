조성은 "김웅, 고발장 중앙지검 말고 반드시 대검에 접수하라 해"(종합)

[아시아경제 김대현 기자] 자신이 '고발사주' 의혹의 제보자라고 밝힌 조성은씨가 "(김웅 국민의힘 의원이) 고발장을 반드시 대검찰청에 접수할 것을 요구했다"고 말했다.

10일 조씨는 JTBC 뉴스룸에 출연해 "김 의원(당시 김웅 미래통합당 송파갑 후보)이 100장여장의 이미지 파일을 일방적으로 전송했다"며 이같이 밝혔다.

현재 김 의원은 지난해 4월 조씨와 텔레그램 메신저를 주고받으며 손준성 대구고검 인권보호관(당시 대검 수사정보정책관)으로부터 받은 여권 인사들에 대한 고발장을 건네줬다는 의혹을 받고 있다.

조씨는 "김 의원이 '꼭 대검 민원실에 접수를 해야 하고, (서울)중앙지검은 절대 안된다'는 말씀을 했다"며 "당시 당 차원에서 어떠한 행동을 취해달라는 것인지 사정을 봐야겠다는 생각을 했고, 구체적인 질문은 더 하지 않았다"고 덧붙였다.

그는 '왜 본인에게 고발장이 전달됐다고 보느냐'는 앵커의 질문을 받고 "당시 N번방 태스크포스(TF)나 선대위 차원에서 여러 일을 하다보니, 제가 여러 제보를 받는 것으로 알고 있던 차에 주신 게 아닐까 생각한다"고 답했다.

인터넷 매체 뉴스버스에 제보한 경위를 묻는 질문엔 "제보라기보단 사고였다. 제보는 당사자의 의지가 담겨있는 적극적 행위인데, 이건 (뉴스버스 측과의) 자연스러운 관계에서 알게 된 것"이라며 "보도를 강행하겠다는 것을 제가 개인사정으로 한달 넘게 고민했다. (보도에 대한) 어떤 사전 대응을 할 수 있는 게 없었다"고 언급했다.

그간 자신이 제보자가 아니라고 했다고 번복한 이유에 대해선 "입장을 정리한 뒤 이야기하는 게 적절하다고 생각해 시간이 필요했다"며 "본의 아니게 사실이 아닌 부분을 말씀드려 재차 사과드린다"고 했다.

조씨는 윤석열 전 검찰총장 및 김 의원의 기자회견과 관련해 "보면서 굉장히 황당하고 모욕을 느꼈다"며 법적조치를 계획 중이라고 전했다. "검찰총장을 역임했던 사람, 검찰 출신 국회의원이 절대 할 수 없는 언행을 했기에 사적 감정을 배제하고서라도 형사, 민사상 최고 조치의 책임을 묻겠다"며 "별도의 공익신고자 보호법 등도 함께 처리할까 생각 중"이라고도 덧붙였다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr