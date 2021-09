조성은 "내가 고발사주 제보자이자 공익신고자"

[아시아경제 임춘한 기자] '고발사주' 의혹의 제보자로 유력하게 지목됐던 조성은씨가 10일 "내가 제보자가 맞다"고 밝혔다.

조 씨는 이날 조선일보와의 인터뷰에서 자신이 이번 의혹을 언론에 제보했고 동시에 공익신고자라고 설명했다. 이어 "이번 의혹에 대한 윤석열 전 검찰총장의 국회 기자회견을 보고 내가 공익신고자임을 밝히기로 했다"고 말했다.

조 씨는 지난해 총선 당시 국민의힘 전신인 미래통합당 선대위 부위원장을 지냈다. 총선 무렵 검찰로부터 여권 인사에 대한 고발장 초안을 건네받은 김웅 국민의힘 의원이 조 씨에게 전달했고, 최근 조 씨가 인터넷매체 '뉴스버스'에 제보했다는 시나리오가 유력하게 거론됐다.

앞서 윤 전 총장은 지난 8일 국회 기자회견에서 고발사주에 자신이 연루됐다는 의혹을 모두 부인하면서 뉴스버스가 보도한 고발장 초안 등을 출처나 작성자가 없는 괴문서라고 한 바 있다. 그러면서 검찰이 제보자를 '공익신고자'라고 한 것을 두고 "요건도 맞지 않는 사람을, 언론에 제보하고 다 공개한 사람을 느닷없이 공익제보자로 만들어주는가"라고 비판했다.

