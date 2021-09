[아시아경제 임춘한 기자] 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 410,000 전일대비 11,000 등락률 +2.76% 거래량 1,322,662 전일가 399,000 2021.09.10 15:30 장마감 관련기사 반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔'카카오·네이버 조준한 규제당국…카카오페이 상장도 차질 전망(종합)개인이 이끄는 코스피와 코스닥…강보합세 나타내 close )는 10일 종속회사인 네이버웹툰이 웹소설 전문 플랫폼 문피아의 주식 325만5511주를 약 1082억원에 취득한다고 공시했다.

주식 취득 뒤 네이버웹툰의 문피아 지분율은 36.1%가 된다. 네이버는 이번 주식 취득의 목적을 "사업제휴"라고 밝혔다.

