[아시아경제 이선애 기자] 동원개발 동원개발 013120 | 코스닥 증권정보 현재가 5,990 전일대비 50 등락률 +0.84% 거래량 164,805 전일가 5,940 2021.09.10 15:30 장마감 관련기사 동원개발, 창원무동 동원로얄듀크 신축공사 체결동원개발, 683억원 규모 창원무동 동원로얄듀크 신축·토목공사 계약동원개발, 818억 규모 신길동 역세권 청년주택 신축 계약 close 은 부산도시공사와 811억원 규모의 일광지구 4BL 민간참여 공공주택건설사업 사업협약 계약을 체결했다고 10일 공시했다. 계약금액은 최근 매출액의 12.86%에 해당되며 계약기간은은 오는 2025년 10월31일까지다.

