김웅 "공수처의 거짓말 불법 압수수색, 모략극…공수처장 사퇴하라"

[아시아경제 박철응 기자] 김웅 국민의힘 의원이 고위공직자범죄수사처(공수처)의 압수수색에 대해 "불법" "모략극"이라며 강력 반발하고 있다.

김 의원은 10일 기자들과 만나 "집과 차에 대한 압수수색은 영장 제시를 받은 다음에 최대한 협조 해서 집행이 한 2시간 만에 끝났다"면서 "휴대전화가 압수수색이 됐기 때문에 제가 정확한 사정을 몰랐었는데 급히 연락을 받아보니, 의원회관에 대한 압수수색은 완전한 불법이고 이건 사실상 자료들을 훔쳐가기 위한 거의 모략극이 벌어지고 있다"고 주장했다.

그는 이어 "적법하게 압수수색 영장을 제시를 전혀 안 한 상태에서 김웅으로부터 허락을 받았다고 거짓말을 하고 압수수색이 시작이 됐었다"면서 "영장 제시 자체를 안 하면서 목적물이 무엇인지, 범죄 사실이 무엇인지를 전혀 이야기를 하지 않은 상태에서 압수물 대상도 전혀 아닌 보좌관의 PC에 대해서 압수수색을 시작을 해서 자료를 추출하기 바로 직전까지 가 있었다"고 했다.

그러면서 "거짓말을 해 가면서까지 자료를 빼나가려고 했던 것은 이른바 야당 정치인이 가지고 있는 자료들을 색출해 가기 위한 그런 모략극이 아니냐"고 비판했다.

김 의원은 "저는 참고인"이라며 "참고인에 불과한 야당 정치인의 의원회관에 들어와서 그렇게 불법적으로 거짓말을 해가면서 먼저 자료를 뽑아가려고 하는 것이야말로 정치공작"이라며 "공수처장은 여기에 대해서 책임지고 즉각 사퇴하라"고 했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr