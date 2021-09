<승진>

▷국장급 △도시재생사업기획단장 김규철 △대전지방국토관리청장 박건수

▷부이사관 △주택정책과장 장우철 △건설정책과장 김근오 △혁신도시정책총괄과장 박명주 △대도시권광역교통위원회 광역시설운영과장 박병석

<전보>

▷국장급 △혁신도시발전추진단 부단장 최임락

▷과장급 △복합도시정책과장 최신형 △교통정책총괄과장 김정희 △항공정책과장 박지홍