[아시아경제 이선애 기자] 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 27,800 전일대비 550 등락률 +2.02% 거래량 168,947 전일가 27,250 2021.09.10 10:04 장중(20분지연) 관련기사 대우조선, 9857억원 규모 최신예 잠수함 수주실적 발표 후 침체하던 조선주…수주 반등 기대감[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일 close 은 방위사업청과 9857억원 규모 잠수함 1척 수주계약을 체결했다고 10일 공시했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr