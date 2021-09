신세계까사, 오는 22일까지 굳닷컴 플랫폼서 추석 맞이 할인

[아시아경제 김보경 기자] 신세계까사가 운영하는 라이프스타일 커머스 & 커뮤니티 플랫폼 '굳닷컴(guud.com)'에서 오는 22일까지 ‘슬기로운 추석생활’ 프로모션이 진행된다.

신세계까사는 이번 프로모션을 통해 다양한 디자인 가구와 더불어 추석선물, 주방용품·가전 등을 할인 판매한다. 이와 함께 50% 페이백 이벤트, 인기 제품 100원 구매 응모 이벤트 등 풍성한 고객 혜택을 함께 제공한다.

먼저 밀레니얼 세대의 취향을 반영한 온라인 전용 가구 브랜드 '어니언'을 중심으로 굳닷컴 인기디자인 가구를 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

모던한 디자인의 어니언 노브 거실장은 46%, 벨기에 리클라이너 '시트앤모어'의 1인 전동 리클라이너 소파는 23% 할인된 가격에 판매한다. 이외에도 침대, 옷장, 침구 등을 할인가에 구매할 수 있다.

12개 특별 상품에 한해 구입 시 50%를 굳닷컴 포인트로 페이백 해주는 이벤트도 진행된다. 원목침대를 비롯해 세라믹 냄비세트, 식기건조대, 압력밥솥 등 다양한 제품을 한정 수량 할인된 가격에 구매하고 포인트 페이백 혜택까지 받을 수 있다.

또한 매주 월요일 인기 상품을 100원에 구매할 수 있는 굳닷컴 앱 전용 응모 이벤트도 진행한다. 오는 20일에는 199만원 상당의 까사미아 최신 제품 '캄포 베이직' 4인 소파 응모가 가능하다.

이외에도 프라이팬, 무쇠 주물 냄비, 에어프라이어, 압력밭솥 등 주방용품도 최대 76% 할인된 가격으로 선보인다.

한편 신세계까사는 신세계그룹의 대표 라이프스타일 기업으로서의 정체성을 강화하고 그룹 일원으로 결속력을 높이고자 사명을 '까사미아'에서 '신세계까사'로 변경했다. 브랜드명은 그대로 까사미아를 유지한다.

