이억원 기획재정부 제1차관이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제31차 혁신성장 전략점검회의 겸 코로나 정책점검회의 겸 한국판뉴딜 점검 TF 겸 제26차 물가관계차관회의에서 모두 발언을 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

