NS홈쇼핑, 13일 '밀양한천 명품양갱종합세트' 방송

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 13일 오후 4시25분 추석특집으로 '명품양갱종합세트'를 방송한다고 10일 밝혔다.

'명품양갱종합세트'는 남녀노소 양갱을 즐길 수 있도록 다양한 맛으로 개발된 트렌디한 디저트 상품이다. 제주골드키위, 제주감귤, 제주녹차, 홍삼, 고구마, 검은깨, 팥 양갱 등 7가지 맛으로 구성됐다.

'명품양갱'은 제주 청정해역 우뭇가사리에서 추출한 난소화성 복합 다당류로 식이섬유 74% 이상을 함유하고 있는 '한천'을 주재료로 만들었다. NS홈쇼핑은 "핑거푸드 사이즈의 양갱을 은박 패키지로 한 번, 미니 박스로 한 번 개별 포장해 휴대하기 편하다"며 "초콜릿처럼 녹을 걱정이 없어 집, 회사, 골프장 등에서 손에 묻히지 않고 깔끔하게 즐길 수 있다"고 말했다.

방송에서 소개하는 '명품양갱종합세트'는 총 2박스 구성으로 한 박스 안에는 7가지 맛 양갱이 3개씩(개당 45g) 총 21개 들어 있다. 전용 쇼핑백이 포함돼 추석 선물로 활용할 수 있다. NS몰과 NS홈쇼핑 애플리케이션(앱)에서 방송 전 미리 주문도 가능하다.

제조사인 밀양한천은 연간 300t 가량의 자연 한천을 생산하고 80%이상을 해외로 수출하는 한천제조업체다. 계열사의 부설 식품기술연구소를 통해 한천 연구를 이어가고 있다.

현준현 NS홈쇼핑 상품개발팀 부장은 "'명품양갱'은 다과에서 커피, 녹차와도 잘 어울리고 골프장, 등산 등 당 보충이 필요한 야외 활동에서도 초콜릿 대신 손쉽게 즐길 수 있는 건강간식으로 제격"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr