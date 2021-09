'고발 사주' 의혹 제보자 A씨 "김웅이 대검에 고발장 접수 지시"

A씨 "현재 여야 어느 캠프에도 소속돼있지 않다"

[아시아경제 윤슬기 기자] 국민의힘 대선 예비후보인 윤석열 전 검찰총장을 둘러싼 '고발 사주' 의혹이 거세지고 있는 가운데 자신을 제보자라고 밝힌 A씨가 한 언론을 통해 "김웅 국민의힘 의원이 대검찰청에 고발장을 접수하라고 했다"라고 주장했다.

제보자 A씨는 9일 JTBC와의 인터뷰를 통해 "사안의 심각성이 크다고 느꼈다. 김 의원과 윤 전 총장의 기자회견을 봤고 고민 끝에 제보자라고 밝히기로 결심했다"라며 이같이 말했다.

A씨는 '뉴스버스'를 통해 '고발 사주' 보도가 나가게 된 경위를 설명하면서 "김 의원에게 자료를 받은 사실을 '뉴스버스' 측에 알렸을 뿐, 정치 공작과는 전혀 무관하다"라며 "현재 여야 어떤 캠프에도 속해있지 않다"라고 밝혔다. 국민의힘 측에서 A 씨에 대해 제기하고 있는 특정 캠프에 가담해 정치공작을 벌이고 있다는 의혹을 해명한 것으로 보인다.

A씨는 또 "김 의원에게 당시 자료를 전달받은 것은 맞지만 당에 따로 자료를 전달하진 않았다"라며 "(텔레그램 대화방) 캡처에 나온 '손준성'이라는 인물이 검사인지도 몰랐다"라고 말했다.

그러면서 A씨는 "김 의원이 당시 전화로 대검찰청에 고발장을 접수하라고 얘기했다"라면서 "당시에는 그 의미를 몰랐다"라고 덧붙였다.

한편 고발사주 의혹이 불거지자 김 의원은 8일 국회에서 기자회견을 열어 "고발장을 받았는지 기억나지 않는다"라며 "당시 총선 선거운동에 집중하느라 저에게 제보되는 많은 자료에 대해 검토할 시간적 여유조차 없었다"라고 설명한 바 있다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr