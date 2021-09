이재명 "단 한 톨의 먼지도 없다…한 점 부끄러움 없이 처신"

[아시아경제 김소영 기자] 더불어민주당 대선주자인 이재명 경기지사가 "아마 제게 단 한 톨의 먼지나 단돈 1원의 부정부패라도 있었다면 결코 살아남지 못했을 것"이라고 주장했다.

이 지사는 9일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "정치에 입문한 이래 단 한 번도 사적 목적으로 권한을 남용한 바 없다"며 이같이 밝혔다.

그는 "정치인은 주권자의 권한을 위임받아 행사하는 대리인이다. 대리인의 도덕적 흠결은 위임받은 권한을 주권자를 위해서가 아닌 사적 목적으로 남용하는 것을 말한다"며 "감히 말씀드리건대, 정치에 입문한 이래 단 한 번도 사적 목적으로 권한을 남용한 바 없다. 검경, 언론, 정권권력 같은 기득권으로부터 온갖 공격을 받았지만 살아남을 수 있었던 이유"라고 분명히 했다.

이어 "1989년 2월 제가 성남에서 인권변호사 활동을 시작하며 경찰, 검찰, 기득권과 부딪히기 시작했고, 그들은 저의 정치생명과 생계수단까지 끊어 놓기 위해 잔인하고 집요한 온갖 시도를 자행했다"며 "감히 말씀 드리건대, 어떤 탄압에도 살아남기 위해 '부패지옥, 청렴영생'을 외치며 한 점 부끄러움이 없도록 처신했다"고 말했다.

그러면서 "토건 마피아들과 '파크뷰특혜분양 용도변경 저지' 전쟁을 했다가 방송피디의 검사사칭을 도와줬다는 해괴한 전과가 생겼고, 공공병원 설립운동 나섰다가 특수공무집행방해로 수배되었고, 청소노동자들에게 청소 위탁했다고 '종북의 자금줄'로 몰려 서울지검에 공개소환됐다"며 "남들은 선거명함을 지하철역 구내에서 줘도 선관위 경고감이었지만 지하철에 연결된 지하횡단보도 입구에서 명함 준 저는 정식기소로 벌금 50만원 전과자가 되었다"고 토로했다.

또 "'아무 말 안한 것도 허위사실공표'라 기소당하고, 형님의 정신질환 증거는 빼돌려 숨기고는 '정신질환 없는 형님을 강제입원 시키려 했다'며 직권남용죄로 기소당했다. 무죄를 받는데 엄청난 변호사비가 들었고 오랫동안 수많은 사람들이 고통받았다"고 했다.

이 지사는 "없는 죄도 만들고 있는 죄도 덮는 무소불위 대한민국 정치검사들이 이재명에게 없는 죄 만들려고 엉뚱한 사람에게 없는 죄 만들어 씌운 '이재명 먼지털이 표적수사'만 봐도 알 수 있다"며 "앞으로도 주권자를 두려워할 줄 알며, 대리인으로서 본분을 잊지 않고, 청렴한 정치를 해나갈 것을 약속드린다"고 덧붙였다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr