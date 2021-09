지놈앤컴퍼니, 美 리스트랩 인수…CDMO 사업 진출

[아시아경제 문혜원 기자] 지놈앤컴퍼니 지놈앤컴퍼니 314130 | 코스닥 증권정보 현재가 49,550 전일대비 900 등락률 +1.85% 거래량 547,163 전일가 48,650 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 [단독] 지놈앤컴퍼니, 美CMO 1000억원대 인수 추진…마이크로바이옴 본격 공략삼바의 뒤를 이을 역대급 황제株 등장!![클릭 e종목]지놈앤컴퍼니, 올해 기업가치 상승 이벤트 다수 보유 close 는 미국 마이크로바이옴 의약품 위탁개발생산(CDMO) 기업인 리스트랩(List Biological Laboratory)을 인수했다고 8일 밝혔다.

경영권 인수를 시작으로 CDMO 사업 진출에 나설 계획이다.

지놈앤컴퍼니는 리스트 랩스의 독립적 운영을 유지한 상태에서 기존에 개발 중이었던 마이크로바이옴 신약 후보물질 생산의 효율성을 높일 수 있게 됐다.

마이크로바이옴 파이프라인 생산을 내재화해 임상 개발을 안정적으로 운영하겠다는 전략이다.

또 마이크로바이옴 CDMO 사업을 통한 매출도 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

리스트랩은 43년 역사의 마이크로바이옴 CDMO 기업이다. 마이크로바이옴 및 바이오톡신 등을 위탁생산하고 있다. 선진국 우수의약품제조및품질관리기준(cGMP)에 적합한 품질관리 역량을 보유했다.

배지수 지놈앤컴퍼니 대표는 “마이크로바이옴 신약개발은 빠른 시장 출시와 선점을 위한 CDMO 확보가 중요해질 것”이라며 “기존 바이오기업과는 차별화된 수익 구조로 글로벌 마이크로바이옴 업계를 선도할 것”이라고 말했다.

