[아시아경제 문혜원 기자] 에코플라스틱은 시설자금 등 약 240억원을 조달하고자 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 결정했다고 8일 공시했다.

주당 2830원에 신주 850만주(보통주)가 발행된다.

